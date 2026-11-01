David Sassarini, allenatore dell'Inter Women, commenta per Inter TV il bel successo delle nerazzurre contro la Lazio: "Oggi era molto importante fare la partita e vincerla, le ragazze sono state molto brave. Da agosto abbiamo quasi sempre avuto tre partite a settimana tranne quando c'è stata la sosta per le Nazionali. Le partite le prepariamo in pochissimo tempo quindi non è facile, le ragazze sono state eccellenti. Poteva esserci qualche scoria di stanchezza, loro sono state molto veementi come intensità nei duelli, mi aspettavo questo tipo di partita. Siamo stati più bravi davanti, abbiamo trovato i tempi giusti e la velocità".

Aggiunge Sassarini: "Potevamo segnare qualche gol in più ma abbiamo anche concesso qualcosa: dobbiamo continuare ad alzare il livello nei dettagli, perché 'abbiamo voluto la bicicletta' nel giocare grandi partite e ora dobbiamo pedalare visti i grandi appuntamenti che ci aspettano. Quello che volevamo a inizio anno era lavorare sui principi di costruzione di gioco ma lavorare tanto nei dettagli dentro le aree. Abbiamo lavorato tantissimo sulla difesa dell'area piccola, sulla difesa dei cross e delle transizioni negative, perché questa squadra a livello offensivo può trovare il gol con facilità".