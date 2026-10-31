L’Inter si avvicina al derby con alcune scelte ormai delineate e la voglia di affidarsi a certezze consolidate. Come riportato da Sky Sport in porta dovrebbe esserci Martinez, pronto a riprendersi il posto dopo le due partite disputate da Provedel. Davanti a lui, nel terzetto difensivo, spazio a Bisseck, Akanji e Bastoni.

A centrocampo Chivu valuta la possibilità di rilanciare il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, lo stesso che ai tempi di Simone Inzaghi aveva accompagnato l’Inter in una striscia di sei vittorie consecutive. L'armeno è in vantaggio su Zielinski, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Diouf a destra e Dimarco a sinistra, favorito su Carlos Augusto.

In attacco, l’assenza di Lautaro Martinez, che resterà indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali di novembre, porterà Chivu a puntare sulla coppia Thuram-Pio Esposito. Bonny partirà dalla panchina, pronto a rappresentare un’alternativa a gara in corso.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.