Anche Chivu non ha resistito e si è concesso ad un momento di relax con i tifosi presenti nel ritiro nerazzurro in Germania, fermandosi per selfie e autografi. Curioso il siparietto con protagonista la golf car con a bordo Frattesi, Asllani e Di Gennaro, sorpassata da un trattore.

Dal trattore… al trattore Frattesi (in buona compagnia) 🚜️ pic.twitter.com/tYUo6TpgTV — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 23, 2026