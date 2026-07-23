Anche Chivu non ha resistito e si è concesso ad un momento di relax con i tifosi presenti nel ritiro nerazzurro in Germania, fermandosi per selfie e autografi. Curioso il siparietto con protagonista la golf car con a bordo Frattesi, Asllani e Di Gennaro, sorpassata da un trattore. 

Sezione: News / Data: Gio 23 luglio 2026 alle 20:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.