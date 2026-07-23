Gli ultimi giorni di ritiro in Germania si stanno trasformando in una vera e propria festa nerazzurra. Decine di tifosi dell'Inter, arrivati da diverse parti d'Europa e d'Italia, si radunano ogni giorno all'esterno del centro per incontrare i propri beniamini, strappare un autografo e immortalare il momento con un selfie.

Al termine degli allenamenti, molti calciatori si fermano volentieri a salutare i sostenitori, concedendo qualche minuto tra fotografie, firme su maglie e palloni e brevi scambi di battute. Ecco come i tifosi si organizzano.