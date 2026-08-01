Davide Frattesi lascerà con tutta probabilità l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, sul calciatore ci sono Juventus e Napoli, da settimane sulle tracce del centrocampista. Sempre secondo TMW, il club nerazzurro, sempre fermo su una valutazione di 30 milioni di euro per l'ex Sassuolo, starebbe ragionando sulla possibilità di offrire un grosso sconto ai club interessati al giocatore. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell'altro.
Sezione: Mercato / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 17:37
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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