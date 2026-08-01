Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato brevemente al termine dell'amichevole contro l'Inter, vinta dai nerazzurri ai calci di rigore: "Sono rimasto impressionato positivamente dalla prova della mia squadra e sono soddisfatto. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo e sappiamo il motivo di ciò, ma siamo stati molto migliori nel secondo tempo e miglioreremo sempre di più", ha detto Maresca.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 17:07
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione