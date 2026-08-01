Enzo Maresca, tecnico del Manchester City, ha parlato brevemente al termine dell'amichevole contro l'Inter, vinta dai nerazzurri ai calci di rigore: "Sono rimasto impressionato positivamente dalla prova della mia squadra e sono soddisfatto. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo e sappiamo il motivo di ciò, ma siamo stati molto migliori nel secondo tempo e miglioreremo sempre di più", ha detto Maresca.