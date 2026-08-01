L’Inter continua a lavorare per Curtis Jones, centrocampista seguito con grande attenzione ormai da diversi mesi. Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha confermato che l’inglese occupa una posizione prioritaria nelle strategie di mercato nerazzurre. "Curtis Jones è un giocatore che nella lista dell’Inter è in cima da gennaio. Lo è stato a maggio, giugno e luglio, e lo sarà ad agosto. È il pallino di Ausilio", ha spiegato l’esperto di mercato.

Nuovi contatti con il Liverpool

Dopo alcune settimane di totale immobilismo, l’Inter avrebbe ripreso i contatti con il Liverpool per capire se esistano margini per riaprire concretamente la trattativa. La posizione dei Reds, tuttavia, rimane rigida: "Il Liverpool continua a chiedere 40 milioni di euro. Dice: 40 o perdiamo tempo". Marotta e Ausilio sperano di abbassare la valutazione, anche considerando che Jones ha ancora un solo anno di contratto. Al momento, però, non è arrivata alcuna apertura per chiudere a 32, 33 o 35 milioni. Il club nerazzurro avrebbe registrato con attenzione la volontà manifestata dal centrocampista. Alcuni comportamenti dentro e fuori dal campo sarebbero stati interpretati come segnali del suo desiderio di trasferirsi a Milano.

Trattativa ancora lontana dalla svolta

Romano invita però alla prudenza: "Oggi non è un’operazione che si sta sbloccando. L’Inter continua a sperare e a lavorarci, ma non è ancora più vicina a Curtis Jones".