Incrocio strano questa sera nella finale di Supercoppa del Belgio: da un lato, l'Union Saint-Gilloise di Anan Khalaili che avrebbe dovuto essere un calciatore dell'Inter, dall'altro il Club Brugge di chi interista è stato fino a ieri come Yann Sommer. L'ha spuntata la formazione gialloblu ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: dal dischetto va a segno anche Khalaili, entrato al 61esimo e capace di bucare Sommer che non è riuscito a fermare nessuno dei cinque tiri degli avversari, mentre dall'altra parte l'errore di Cheveyo Tsawa si è rivelato decisivo. 

Sezione: Focus / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 23:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.