Incrocio strano questa sera nella finale di Supercoppa del Belgio: da un lato, l'Union Saint-Gilloise di Anan Khalaili che avrebbe dovuto essere un calciatore dell'Inter, dall'altro il Club Brugge di chi interista è stato fino a ieri come Yann Sommer. L'ha spuntata la formazione gialloblu ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: dal dischetto va a segno anche Khalaili, entrato al 61esimo e capace di bucare Sommer che non è riuscito a fermare nessuno dei cinque tiri degli avversari, mentre dall'altra parte l'errore di Cheveyo Tsawa si è rivelato decisivo.