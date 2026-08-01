Il procuratore di Sebastiano Esposito replica duramente al comunicato diffuso dal Cagliari, nel quale il club sostiene che l'attaccante abbia abbandonato il ritiro senza il consenso della società. Ai microfoni di TuttoCagliari.net, in esclusiva, il agente ha fornito la propria versione dei fatti, rispondendo con fermezza alla ricostruzione del club. Queste le sue parole: "Il comunicato del Cagliari è una grandissima falsità! Solo bugie, era tutto concordato, ieri sono stato al telefono dalle 21 fino alle 2 di notte con il direttore sportivo Accardi ed il tecnico Pisacane e, in presenza stessa del giocatore, abbiamo concordato qualche giorno di assenza a causa di un periodo di forte stress che il ragazzo stava vivendo. Siamo rimasti d'accordo che sarebbe rientrato il 5 agosto, dopo l'amichevole in Germania".

Le dichiarazioni de procuratore in merito al rinnovo di Sebastiano Esposito

"Noi ed il Cagliari Calcio abbiamo esigenze diverse! E' da due mesi che parlavamo di rinnovo, e nonostante avessimo dato la nostra piena disponibilità, non c'è stata apertura da parte della società rossoblù. Il presidente Giulini aveva già intenzione di vendere il giocatore. Io devo far parlare i fatti, e posso tranquillamente dimostrare ciò che sto dicendo. Giovedì mi è stato chiesto di andare a Milano per parlare con la società, ma dopo soli quindici minuti di colloquio, il presidente si è alzato ed è andato via, lasciandomi con il ds ed il direttore generale. Se il presidente del Cagliari negherà l'evidenza, mosterò quanto ha detto".