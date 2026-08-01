Lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport per Fabio Capello che ha voluto ricordare così Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni in seguito a una malattia. È stata l’occasione anche per ricordare il rapporto col fratello-rivale Giuseppe, finito invece all’Inter: “Situazione strana, ma ha generato anche stimoli fra di loro per essere competitivi in tutti i momenti. E i due fratelli si volevano molto bene sono state due persone talmente brave e corrette che non potevano non volersi bene e non farsene volere dagli altri. Non c’era sintomo d’invidia tra loro”.

Anche se Franco ha vinto molto più del fratello…

“È capitato in una squadra più vincente, ma erano bravi tutti e due, erano in Nazionale tutti e due. Credo che la gioia in famiglia sia una cosa molto importante e loro hanno avuto la fortuna di viverla”.