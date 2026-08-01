Mentre nella zona del Kai Tak Stadium di Hong Kong si è abbattuta una tempesta di pioggia che ha portato a un fuggi fuggi della gente che si è andata rapidamente a riparare, è stata annunciata la formzione ufficiale dell'Inter in campo nell'amichevole contro il Manchester City. Come fa sapere Matteo Barzaghi in collegamente per Sky, i nerazzurri scenderanno in campo con Josep Martinez tra i pali, protetto dal terzetto difensivo così composto: Benjamin Pavard, Yann Bisseck e Carlos Augusto.

In mediana spazio a Nicolò Barella, Aleksandar Stankovic e Henrikh Mkhitaryan, che allargheranno il gioco a destra dove c'è Andy Diouf e a sinistra dove figura Federico Dimarco. Attacco giovanissimo con Pio Esposito e Jamal Iddrissou.