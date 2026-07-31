Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ricordando in primo luogo Franco Baresi: "Condoglianze alla famiglia. Era un grande personaggio, molto educato, carino, una persona perbene... Lo salutavo sempre con grande affetto, poi come giocatore lo abbiamo visto tutti, è stato tra i migliori". Si passa poi a parlare di Inter e di Cristian Chivu: "È stato un giocatore molto bravo, ora è molto preparato, capisce le situazioni. L'Inter gli ha dato una grandissima responsabilità, non è per tutti venire qui. I nerazzurri venivano da una batosta, lui ha ricaricato la squadra a livello mentale e ha fatto un grandissimo lavoro, ha giocato un calcio stupendo, ha dominato tutto l'anno, ha strameritato lo Scudetto. Chivu sa che deve vincere sempre, la pressione c'è, ma è abituato".

Chi è la sua favorita per lo Scudetto?

"L'Inter è una squadra super, ha fatto il Double e parte favorita, è normale. Vedo bene anche il Napoli, ha un allenatore come Massimiliano Allegri che è molto, molto bravo ed ha tanta esperienza. Poi ci sono le altre dietro".