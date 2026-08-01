Giulia Dragoni è una nuova calciatrice del Chelsea. Il suo cartellino, all'Inter tra il 2020 e il 2023, è il più costoso della storia del calcio femminile italiano: le Blues hanno sborsato mezzo milione di euro al Barcellona. Cifre alte per il calciomercato femminile, con Dragoni che si conferma ancora una volta uno dei profili da seguire in ambito non solo nazionale, ma anche internazionale.

Il percorso di Giulia Dragoni

Cresciuta nella Pro Sesto prima di passare all'Inter nel 2020, Giulia Dragoni è da diversi anni uno dei nomi più caldi del calcio femminile. Classe 2006, ha esordito in prima squadra con le nerazzurre a 16 anni, nel 2022. Poi l'esperienza al Barcellona, con tanti titoli ma poco spazio. Nell'anno e mezzo in blaugrana ha raccolto 9 presenze e un gol in prima squadra, togliendosi lo sfizio di esordire a 17 anni e 9 giorni, record assoluto tra gli stranieri per il club sia in campo maschile che femminile, davanti anche a Messi. Ha inoltre vinto una Champions League, una Liga, una Supercoppa e una Coppa della Regina.

Nelle ultime due stagioni ha giocato, in prestito, alla Roma, rilanciandosi e allungando ulteriormente l'elenco di trofei vinti, questa volta in Italia, con una Supercoppa, una Serie A e una Coppa Italia. Ora il Barcellona ha deciso di cederla al Chelsea per mezzo milione di euro. Battuto quindi il record precedente di Sofia Cantore, che dalla Juventus era passata alle Washington Spirit per 300mila euro. Insomma, Inter, Roma, Barcellona e Chelsea a soli 19 anni, 20 da compiere a novembre, oltre a 25 presenze in Nazionale maggiore e 9 trofei: numeri e dati da predestinata.