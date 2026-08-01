Dopo aver richiesto una “indagine completa” sullo sviluppo del piano della FIFA, la Federcalcio tedesca ha affidato la propria posizione alle parole del presidente Bernd Neuendorf. Il numero uno della DFB ha spiegato le ragioni della decisione della federazione, ribadendo la necessità di maggiore trasparenza sul progetto e di chiarire ogni passaggio relativo alla proposta avanzata dalla FIFA: "Il presidente della Fifa ha agito unilateralmente, senza trasparenza, e in modo irresponsabile rispetto agli interessi del calcio. Il passo indietro era inevitabile" ha dichiarato il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf.

"Insieme alla Uefa e alle altre confederazioni dobbiamo garantire che nella Fifa si affermi una cultura in cui le decisioni vengano discusse e adottate dai membri all'interno degli organi di governo proposti. Una richiesta in linea con la posizione della Federcalcio inglese, che sui social ha chiesto "una revisione completa e rigorosa della leadership e della governance della Fifa".