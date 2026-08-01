Kristian Asllani è in vendita. Su questo non ci piove: la mancata convocazione per la tournée asiatica dell'Inter suona come una chiusura definitiva alle possibilità di permanenza in nerazzurro dell'ex Empoli. Classe 2002, il centrocampista albanese è un profilo che potrebbe interessare a diverse squadre in Italia e non solo.

Tra le pretendenti ci sarebbe l'Atalanta. L'esperto di mercato Fabrizio Romano però ha smentito una possibile trattativa nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube: "È emerso che l'Atalanta vuole Asllani dalle notizie dall'Albania. Il calciatore è in uscita dall'Inter, ma oggi con l'Atalanta non risulta esserci un discorso avanzato. Non arrivano conferme dall'Atalanta e in questo momento le due squadre non sono in trattativa concreta".