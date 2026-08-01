Appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti di mercato da parte di Sportmediaset, nel tg delle ore 13. In casa Inter sono due i nomi in entrata che spiccano su tutti, trattative non semplici ma su cui i nerazzurri stanno lavorando. Innanzitutto, Cristian Romero, per il quale c'è un dialogo costante tra l'Inter e il Tottenham per trovare un'intesa sul pacchetto da 40 milioni di euro comprendenti prestito oneroso e obbligo di riscatto. Gli Spurs preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Manca inoltre ancora qualcosa per trovare l'accordo con il difensore argentino.

Gli occhi nerazzurri sono rivolti verso la Premier League anche per il centrocampo. Il nome è sempre quello di Curtis Jones, che ha mostrato un certo risentimento nelle ultime uscite con la maglia del Liverpool e spinge per andarsene. Trattativa che potrebbe decollare, servirebbe però prima una cessione di Davide Frattesi.