Appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti di mercato da parte di Sportmediaset, nel tg delle ore 13. In casa Inter sono due i nomi in entrata che spiccano su tutti, trattative non semplici ma su cui i nerazzurri stanno lavorando. Innanzitutto, Cristian Romero, per il quale c'è un dialogo costante tra l'Inter e il Tottenham per trovare un'intesa sul pacchetto da 40 milioni di euro comprendenti prestito oneroso e obbligo di riscatto. Gli Spurs preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Manca inoltre ancora qualcosa per trovare l'accordo con il difensore argentino.

Gli occhi nerazzurri sono rivolti verso la Premier League anche per il centrocampo. Il nome è sempre quello di Curtis Jones, che ha mostrato un certo risentimento nelle ultime uscite con la maglia del Liverpool e spinge per andarsene. Trattativa che potrebbe decollare, servirebbe però prima una cessione di Davide Frattesi.

Sezione: Mercato / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 13:26
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.