Anche Carlos Augusto si è presentato ai microfoni di InterTV al termine dell'amichevole conquistata ai rigori dall'Inter contro il Manchester City. Di seguito le sue parole: "Stiamo lavorando da dieci giorni, abbiamo fatto una grande settimana di lavoro. Sono le prime amichevoli per mettere benzina nelle gambe. Abbiamo fatto una gara di alto livello con un grande primo tempo, tenendo anche nella ripresa. Sono queste le partite che dovranno dimostrare che siamo pronti per lottare per ciò che giochiamo".

Nel primo tempo avete giocato a viso aperto il City...

"Ci siamo divertiti, il mister lo dice sempre. Ci conosciamo da diverso tempo: vogliamo dimostrare che stiamo lavorando bene per iniziare la stagione. I giovani? Sono dei grandi ragazzi che ci aiutano tanto in questo periodo. Noi siamo qui per aiutarli e possono arrivare in alto, dipende tutto da loro".