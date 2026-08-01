L’Inter ha riattivato i contatti per Curtis Jones, principale obiettivo indicato da Cristian Chivu per completare il centrocampo. Il tecnico considera l’inglese un profilo assente nell’attuale rosa per forza fisica, capacità di accelerare e qualità nella verticalizzazione. Come scrive Tuttosport, attraverso alcuni intermediari, la società nerazzurra avrebbe portato la propria proposta a 35 milioni di euro, aumentando di un paio di milioni l’offerta precedente.

Jones vuole soltanto l’Inter

Il centrocampista avrebbe già respinto l’interesse del Nottingham Forest perché intenzionato ad aspettare l’Inter. Anche il “like” alla notizia dell’arrivo di John Stones a Milano è stato interpretato come un ulteriore segnale della sua volontà. Il principale ostacolo resta la valutazione del Liverpool, ferma intorno ai 40 milioni. Jones ha un contratto in scadenza nel 2027 e i Reds non intendono concedere sconti, nonostante il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima estate.

Il dilemma economico di Oaktree

Marotta e Ausilio devono invece spiegare alla proprietà l’opportunità di investire una cifra così alta per un calciatore che potrebbe liberarsi tra una stagione. La trattativa continua e potrebbe trasformarsi nel grande tormentone del mercato di agosto.