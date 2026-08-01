Agitazione in casa Cagliari: il club e Sebastiano Esposito sarebbero ai ferri corti in seguito allo stop nelle trattative per il rinnovo del contratto. Addirittura, il giocatore non si starebbe allenando e il club potrebbe metterlo fuori rosa, oltre ad aver deciso di non convocarlo per l'amichevole contro l'Union Berlino nella capitale tedesca.

Le ultime novità: Esposito potrebbe finire fuori rosa

Sebastiano Esposito è stato tra i protagonisti della scorsa stagione del Cagliari. In virtù del rendimento avuto, l'entourage avrebbe chiesto il prolungamento del contratto fino al 2031, con adeguamento dell'ingaggio. Il Cagliari non ha accolto la richiesta, anche perché pochi mesi fa era arrivato il rinnovo fino al 2030.

Dopo i primi colloqui nessuna intesa tra le parti. Esposito ha quindi scelto di non presenziare agli allenamenti del Cagliari, con il club che potrebbe ricorrere al pugno duro per gestire la vicenda: non convocato per l'amichevole contro l'Union Berlino, non è da escludere la possibilità che Esposito finisca fuori rosa. L'Inter segue interessata la vicenda: sul 2002 di Castellammare di Stabia, infatti, i nerazzurri hanno il 40% della rivendita. Un crollo definitivo della situazione potrebbe portare dunque alla cessione.

Il comunicato del Cagliari

Così il club ha commentato la vicenda, con un comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della Prima squadra a Ponte di Legno. Il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin. La Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti”.