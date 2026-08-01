Non poteva mancare il messaggio di cordoglio da parte dell'Inter per la scomparsa, avvenuta ieri, di don Antonio Mazzi, sacerdote ed educatore, una delle figure più note del volontariato e dell'impegno sociale nel nostro Paese, fondatore della comunità Exodus che dagli anni '80 è diventata un punto di riferimento per il recupero di ragazzi tossicodipendenti. Non ultimo, grande tifoso interista. A seguire il comunicato da parte della società nerazzurra.

FC Internazionale Milano esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus, educatore, giornalista e punto di riferimento per generazioni di giovani, venuto a mancare all'età di 96 anni dopo una vita dedicata all'accoglienza, all'ascolto e al recupero delle persone più fragili.

Con la scomparsa di Don Antonio Mazzi perdiamo una figura che ha saputo fare della vicinanza agli ultimi una scelta di vita, trasformando ogni giorno l'ascolto, l'accoglienza e la speranza in gesti concreti. La sua instancabile dedizione ai ragazzi più fragili e alle persone in difficoltà ha rappresentato un esempio di umanità, coraggio e responsabilità sociale, valori che continueranno a lasciare un segno profondo. Valori che ha sempre condiviso con il mondo dello sport, che considerava strumento fondamentale per la crescita della comunità, una passione che ha sempre portato con sé grazie all'amore per l'Inter, di cui è stato grandissimo tifoso.

Don Mazzi ha seguito i colori nerazzurri per tutta la vita con autenticità e passione, frequentando spesso lo stadio di San Siro e visitando negli anni anche il Centro Sportivo di Appiano Gentile. Con il Club della sua vita ha condiviso iniziative sociali dedicate ai più giovani, nel segno di quei valori di inclusione, educazione e solidarietà che da sempre rappresentano un patrimonio comune. Nel corso degli anni, FC Internazionale Milano ha avuto l'onore di essergli vicino condividendo la convinzione che il calcio possa essere un linguaggio universale di inclusione, solidarietà e speranza.

Alla sua comunità, ai suoi collaboratori e a tutte le persone che hanno incrociato il suo percorso va il più sentito abbraccio del Club.