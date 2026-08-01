Il progetto FIFA Forward Enterprise non andrà avanti. Ad annunciarlo è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali della federazione internazionale.

La proposta prevedeva la creazione di una società commerciale privata incaricata di gestire i principali tornei FIFA, a partire dalla Coppa del Mondo. Un modello interpretato da molti come una sostanziale privatizzazione delle competizioni mondiali.

L’opposizione della UEFA

Il progetto aveva immediatamente provocato forti critiche, trovando nella UEFA e nel suo presidente Aleksander Ceferin i principali oppositori. Le 55 federazioni europee avrebbero sottoscritto un accordo comune, manifestando la disponibilità a boicottare le competizioni organizzate dalla FIFA qualora la nuova società fosse diventata operativa. Una presa di posizione compatta che ha aumentato la pressione su Infantino.

Infantino annuncia lo stop

Il presidente ha spiegato che FIFA Forward Enterprise era stato ideato per rafforzare le federazioni affiliate, soprattutto nei Paesi maggiormente bisognosi di sostegno. Il progetto, tuttavia, avrebbe dovuto procedere soltanto con un consenso sufficientemente ampio. "Dopo aver ascoltato attentamente tutte le opinioni, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni", si legge nella nota. "Di conseguenza, questa proposta non andrà avanti". Infantino ha quindi annunciato nuovi incontri con federazioni, confederazioni e parti interessate, con l’obiettivo di ricomporre lo scontro e individuare soluzioni condivise per lo sviluppo del calcio mondiale.