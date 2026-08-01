In casa Liverpool sembrerebbe essere tornato il sereno. Dopo lo screzio tra Curtis Jones e Dominik Szoboszlai a New York durante l'amichevole dei Reds contro il Wrexham, la situazione sembrerebbe essere rientrata. Lo riporta The Athletic, che ha seguito l'ultimo allenamento della squadra di Andoni Iraola, a Chicago, base operativa della squadra inglese per la tournée in corso negli States.
Szoboszlai, Jones e Liverpool: segnali di distensione
Domani il Liverpool, che sta preparando la prima stagione con Iraola al comando delle operazioni dopo il biennio targato Arne Slot, affronterà il Leeds per la terza amichevole della sua estate. A minare la serenità dei Reds, nei giorni scorsi, un piccolo litigio tra Jones e Szoboszlai. L'inglese si è sfogato dopo l'amichevole con il Wrexham di giovedì. La ragione dovrebbe essere stata la mancata consegna della fascia di capitano all'uscita dal campo dell'ungherese.
In ogni caso, The Athletic ha seguito l'allenamento del Liverpool, con un occhio di riguardo per il comportamento dell'inglese accostato all'Inter. Tra lui e il compagno ex Lipsia non c'è stata alcuna tensione, anzi, i due hanno aspettato l'inizio della seduta chiacchierando e scherzando con grande tranquillità. Con loro anche Kostas Tsimikas, passato dalla Roma in prestito l'anno scorso e anche colui che ha ricevuto la fascia da Szoboszlai durante l'amichevole con il Wrexham.
La posizione del Liverpool, con l'Inter alla finestra
Sulla vicenda, The Athletic ha raccolto anche il parere di alcune fonti interne al club, ritenute "autorevoli", che hanno preferito mantenere l'anonimato. A loro dire quanto accaduto "rientra nel tipo di situazioni che frequentemente si verificano in ambienti di alto livello, sebbene di solito tali episodi si vedano nella riservatezza dello spogliatoio".
In ogni caso, secondo il Liverpool, tutto è risolto, come dimostrato in allenamento nel pomeriggio americano e nella tarda serata italiana. Secondo la testata, comunque, l'Inter sarebbe pronta ad alzare la propria offerta a 35 milioni di euro, avvicinandosi notevolmente al prezzo fatto dal club del Merseyside. Di conseguenza, crescono anche le possibilità di un compromesso tra le due società, con il Liverpool che chiede ancora 40 milioni di euro ma che potrebbe fare un passo incontro ai nerazzurri.
Curtis Jones and Dominik Szoboszlai seem to have resolved their differences in training following a heated argument after their win against Wrexham pic.twitter.com/66eHdCDcTE— Match of the Day (@BBCMOTD) July 31, 2026
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:55 LIVE Manchester City-Inter 1-1 - 68', altri cambi tra i nerazzurri
- 14:52 De Zerbi: "Ho mandato un messaggio a Romero. Il mercato non è compito mio"
- 14:42 From UK - Jones, possibile un compromesso tra Liverpool e Inter
- 13:26 SM - L'Inter guarda in Premier League: il punto sui due nomi principali
- 13:16 Vieri, incontro con i tifosi nerazzurri a Hong Kong Fanatics Store
- 13:03 Da Bergamo - Voci dall'Albania, sì di Asllani all'Atalanta
- 12:49 Esposito-Cagliari: il giocatore non si allena, potrebbe finire fuori rosa
- 12:36 Anche l'Inter Women in campo oggi: alle 17.30 test con il Como 1907
- 12:24 Euro 2032, acquisita la documentazione su 16 stadi: via all'analisi tecnica
- 12:17 Inter, contro il City Bisseck centrale. In avanti Esposito e Iddrissou
- 12:08 UFFICIALE - Akinsanmiro è un giocatore del Monza: il comunicato
- 11:54 videoSommer sbaglia, l'USG batte ai rigori il Bruges e vince la Supercoppa
- 11:40 Corsera - Inter su Jones e Romero: nei prossimi giorni possibili sviluppi
- 11:26 Romano: "Tra Inter e Atalanta nessun discorso avanzato per Asllani"
- 11:12 The Athletic - Jones-Szoboszlai, caso risolto. Ma Inter ancora alla finestra
- 10:58 Milan, Pavlovic: "La mancata Champions fa ancora male, più fame contro le big"
- 10:43 Repubblica - L'Inter accelera per Romero, aperte anche le piste Spence e Jones
- 10:39 Bergomi: "In un mondo di negatività e critiche, Baresi metteva d'accordo tutti"
- 10:25 TS - L'Inter non mollla Romero, ma le cifre restano proibitive
- 10:10 Romano: "Jones manda segnali. Pallino di Ausilio, ma trattativa complessa"
- 09:56 FIFA, stop al progetto Forward Enterprise: Infantino fa marcia indietro
- 09:42 TS - Nuova offerta per Jones, sul tavolo 35 milioni. I dubbi di Oaktree
- 09:28 Romano: "Nessuna intesa tra Romero e il Barcellona, l'Inter conosce la richiesta del giocatore"
- 09:14 ESPN - Romero, accordo verbale Inter-Tottenham: le cifre dell'affare
- 08:59 Capello sui fratelli Baresi: "Si volevano bene, nessuna invidia tra loro"
- 08:44 CdS - Oggi il City, Esposito guida l'attacco. Mosconi al suo fianco
- 08:29 GdS - Inchiesta escort, ascoltati Barella e Dimarco: non sono tra gli indagati
- 08:14 GdS - Chivu non le manda a dire: "Servono giocatori di alto livello"
- 08:00 CdS - Jones, che feeling: lui vuole solo l'Inter, ma serve lo sconto
- 00:00 Mercato Inter, un agosto bollente
- 23:58 F. Galli: "L'Inter si muove bene. Stones può far fare un salto di qualità"
- 23:50 Dopo il mancato arrivo all'Inter, Khalaili si 'sfoga' contro... Sommer
- 23:43 La FIFA va avanti per il Mondiale a 64: si vuole decidere entro Ferragosto
- 23:29 Vieri: "Chivu sa che deve vincere sempre, ma è abituato alla pressione"
- 23:14 Serie C, Bari nel girone dell'Inter. Rastelli: "Grande rispetto per tutti"
- 23:00 Juventus, Spalletti annuncia: "Ekhator e Thuram non verranno in tournée"
- 22:45 Italiano: "Scudetto, il Milan ha un allenatore forte ma l'Inter resta in testa"
- 22:30 Voci albanesi: l'Atalanta su Kristjan Asllani, c'è l'ok del giocatore
- 22:16 Inter Primavera, domani il test amichevole contro l'Imperia (Serie D)
- 22:02 Violazione delle regole, divieto di mercato con condizionale per il Chelsea
- 21:47 Spalletti: "Maldini era il nuovo di cui aveva bisogno la Nazionale"
- 21:33 Liang Jin (Comitato Eventi Hong Kong): "Haaland? Alcune situazioni..."
- 21:18 Gvardiol: "Se Haaland fosse stato qui, sarebbe stato più divertente"
- 21:04 Haaland out, la Segretaria allo Sport: "Tanti soldi per offrirgli un té?"
- 20:50 Rico Lewis: "Stones all'Inter? Sono contento, se lo è proprio meritato"
- 20:41 L'OFC non chiude la porta alla FIFA: "Proposta da esaminare"
- 20:26 Una grande serata per Hong Kong: evento esclusivo a Cardinal Point
- 20:12 Buonfiglio: "Proporrò di ricordare Baresi all'inizio del campionato"
- 19:57 UFFICIALE - Valdepeñas è della Fiorentina: "Convinto da Borja Valero"
- 19:42 Inter U23, gli orari delle prime partite: debutto con il Catania alle 18
- 19:28 È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus e tifoso interista
- 19:13 UCL, le gare del terzo preliminare: sfida tra vecchie conoscenze interiste
- 18:58 L'annuncio del Real Betis: "Amichevole con l'Inter il 15 agosto a Bari"
- 18:44 Bergomi: "Baresi era unico. Quest'anno mi lascia tanta tristezza"
- 18:30 Stones: "Eccomi all'Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale"
- 18:23 Vieri e Ricci, visita nel quartier generale di BYD a Guangdong
- 18:09 Allenamento a Hong Kong davanti a 700 tifosi. Acclamati Vieri e Ferri
- 17:55 Rummenigge ricorda Baresi: "Avevo di fronte un difensore straordinario"
- 17:41 Stones nel video di IMH: "Eleganza e forza, come il marmo. Questa è la mia firma"
- 17:27 SI - Romero-Inter, accordo sull'ingaggio: cosa manca per la chiusura
- 17:13 Mauro: "Frattesi sarebbe il perfetto incursore della Juve di Spalletti"
- 16:58 AFC con UEFA e CONCACAF per proteggere il Mondiale FIFA
- 16:44 Inter-Manchester City, le quote della rivincita della sfida del 2023
- 16:30 Milan, Pavlović: "Sogno lo scudetto. Non è possibile battere l'Inter e poi perdere con le piccole"
- 16:16 Vieri: "Inter grandissima squadra, Stones acquisto importante. E sulla Champions..."
- 16:01 FIFA, si dimette il Senior Advisor di Gianni Infantino: le motivazioni
- 15:47 La FIGC dispone un minuto di silenzio prima delle amichevoli del weekend
- 15:33 Cinquegrano pronto al salto in B dopo l'esperienza con l'Inter U23?
- 15:19 Man. City, Maresca sfida l'Inter: "Opportunità per crescere e migliorare"
- 15:04 Romero, il Tottenham abbassa le pretese? L'Inter resta in corsa