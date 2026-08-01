In casa Liverpool sembrerebbe essere tornato il sereno. Dopo lo screzio tra Curtis Jones e Dominik Szoboszlai a New York durante l'amichevole dei Reds contro il Wrexham, la situazione sembrerebbe essere rientrata. Lo riporta The Athletic, che ha seguito l'ultimo allenamento della squadra di Andoni Iraola, a Chicago, base operativa della squadra inglese per la tournée in corso negli States.

Szoboszlai, Jones e Liverpool: segnali di distensione

Domani il Liverpool, che sta preparando la prima stagione con Iraola al comando delle operazioni dopo il biennio targato Arne Slot, affronterà il Leeds per la terza amichevole della sua estate. A minare la serenità dei Reds, nei giorni scorsi, un piccolo litigio tra Jones e Szoboszlai. L'inglese si è sfogato dopo l'amichevole con il Wrexham di giovedì. La ragione dovrebbe essere stata la mancata consegna della fascia di capitano all'uscita dal campo dell'ungherese.

In ogni caso, The Athletic ha seguito l'allenamento del Liverpool, con un occhio di riguardo per il comportamento dell'inglese accostato all'Inter. Tra lui e il compagno ex Lipsia non c'è stata alcuna tensione, anzi, i due hanno aspettato l'inizio della seduta chiacchierando e scherzando con grande tranquillità. Con loro anche Kostas Tsimikas, passato dalla Roma in prestito l'anno scorso e anche colui che ha ricevuto la fascia da Szoboszlai durante l'amichevole con il Wrexham.

La posizione del Liverpool, con l'Inter alla finestra

Sulla vicenda, The Athletic ha raccolto anche il parere di alcune fonti interne al club, ritenute "autorevoli", che hanno preferito mantenere l'anonimato. A loro dire quanto accaduto "rientra nel tipo di situazioni che frequentemente si verificano in ambienti di alto livello, sebbene di solito tali episodi si vedano nella riservatezza dello spogliatoio".

In ogni caso, secondo il Liverpool, tutto è risolto, come dimostrato in allenamento nel pomeriggio americano e nella tarda serata italiana. Secondo la testata, comunque, l'Inter sarebbe pronta ad alzare la propria offerta a 35 milioni di euro, avvicinandosi notevolmente al prezzo fatto dal club del Merseyside. Di conseguenza, crescono anche le possibilità di un compromesso tra le due società, con il Liverpool che chiede ancora 40 milioni di euro ma che potrebbe fare un passo incontro ai nerazzurri.