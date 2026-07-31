Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani sarebbe vicino ad un accordo con l'Atalanta di Maurizio Sarri. Secondo alcune fonti citate dal profilo albanese MarkajNews, il neo tecnico della Dea crede che il 24enne centrocampista si adatterebbe perfettamente al suo sistema. Le notizie indicano una cifra iniziale di 6,8 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti 4 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni del club e del giocatore. L'internazionale albanese ha dato il suo via libera mostrando apprezzamento per il progetto Atalanta. Anche Sassuolo, Bologna e Besiktas hanno mostrato interesse.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 31 luglio 2026 alle 22:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.