L’Inter guarda ancora alla Premier League per completare la squadra di Cristian Chivu. Dopo aver ingaggiato John Stones a parametro zero dal Manchester City, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sulla difesa e considera Cristian Romero il principale obiettivo. Come scrive Repubblica, l’intesa con il Tottenham sarebbe stata impostata sulla base di circa 40 milioni di euro. Anche l’accordo con il difensore argentino sarebbe ormai vicino, nonostante restino alcuni aspetti da definire. La distanza tra la proposta dell’Inter e la richiesta economica dell’ex Atalanta, che vorrebbe uno stipendio vicino ai sei milioni annui, si sarebbe ridotta. Da chiarire rimangono soprattutto commissioni e bonus.

Pavard può finanziare l’operazione

Una parte delle risorse necessarie potrebbe arrivare dalla cessione di Benjamin Pavard. La sua partenza libererebbe inoltre uno spazio nella retroguardia, permettendo a Romero di completare un reparto già rinforzato con Stones. Per sostituire Dumfries, Chivu avrebbe indicato Djed Spence. Il Tottenham, però, valuta l’esterno circa 40 milioni, cifra considerata elevata dall’Inter. Resta quindi possibile una soluzione interna con Andy Diouf, protagonista di segnali incoraggianti durante la preparazione.

Il grande obiettivo per il centrocampo continua invece a essere Curtis Jones. Il Liverpool chiede una cifra superiore ai 35 milioni che l’Inter sarebbe pronta a investire. Il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento per Milano anche attraverso alcuni segnali social.