C'è tempo anche per qualche sorriso e qualche gesto di sano fairplay tra i giocatori di Manchester City e Inter. A pochi istanti dalla conclusione della sfida amichevole tra la compagine mancuniana e quella milanese presso lo stadio presso l'Hong Kong Stadium di Hong Kong, conclusasi con la vittoria dei Campioni d'Italia ai tiri di rigore (risultato di 1-1 dopo i supplementari, n.d.r.), il giocatore interista Andy Diouf e il giocatore dei Blue Skyes Abduqodir Khusanov sono stati immortalati nell'atto di scambiarsi sportivamente le rispettive maglie da gioco. L'immagine del bel gesto di sportività è stato diffuso direttamente dal numero 17 meneghino attraverso una storia comparsa sul proprio profilo Instagram.