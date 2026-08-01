Yann Sommer, dopo aver salutato l'Inter da Campione d'Italia e vincitore della Coppa Italia, ha accettato l'offerta del Bruges per continuare a giocare ad alto livello a 37 anni. Nuova esperienza che ieri sera l'ha visto in campo nella finale di Supercoppa belga contro l'Union Saint-Gilloise. Nerazzurri avanti grazie a Nicolò Tresoldi al 49', ma al 77 Kevin Mac Allister trova la rete del pareggio sfruttando un intervento non certo perfetto dell'estremo difensore svizzero.

Che, nella lotteria dei rigori, non è riuscito a neutralizzarne alcuno. La coppa così è andata all'USG, che ha schierato Anan Khalaili, noto in casa Inter per il mancato trasferimento a causa del veto da parte del CONI, dal 61' e lo ha mandato dal dischetto nel botta e risposta dopo i tempi regolamentari.