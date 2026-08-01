Curtis Jones, Dominik Szoboszlai e Kostas Tsimikas sono arrivati al centro di allenamento del Chicago Fire sereni e sorridenti, dopo quanto accaduto al termine dell'amichevole contro il Wrexham. Non c'era certo alcun segno di astio dopo la loro lite, avvenuta in pubblico allo Yankee Stadium di New York poco più di 36 ore prima. Jones appariva visibilmente agitato quando, dopo la partita, si è diretto a passo svelto verso Szoboszlai. Il loro acceso scambio di battute in campo è durato più di due minuti, con Jones irritato dal fatto che Szoboszlai avesse ceduto la fascia di capitano a Tsimikas anziché a lui, quando il centrocampista ungherese è stato sostituito a 13 minuti dalla fine. Tsimikas, tornato al club quest'estate dopo un prestito di una stagione alla Roma, si è unito a Szoboszlai nel tentativo di placare l'ira del prodotto del vivaio del Liverpool durante il giro d'onore successivo, ma senza successo. A un certo punto, il nazionale greco Tsimikas si è tolto la fascia da capitano e l'ha lasciata cadere a terra per la frustrazione, e Jones l'ha raccolta.
Nulla di grave
Il filmato girato dai tifosi sugli spalti è presto diventato virale online. Szoboszlai ha abilmente eluso una domanda sull'incidente durante la conferenza stampa di giovedì a Chicago. Fonti interne al club, che hanno parlato a The Athletic in forma anonima per tutelare la propria posizione, insistono sul fatto che quanto accaduto allo Yankee Stadium sia stato il tipo di alterco che si verifica frequentemente in un ambiente di alto livello, ma che di solito avviene nella riservatezza degli spogliatoi. Affermano che le divergenze sono state rapidamente risolte e che la dimostrazione di unità sul campo di allenamento di venerdì lo conferma.
Compromesso?
Tuttavia, non è stata una bella figura e il fatto che le emozioni fossero così forti riguardo a chi dovesse essere il capitano negli ultimi minuti di un'amichevole pre-campionato contro una squadra di Championship la dice lunga sulla situazione attuale di Jones. L'incertezza sul suo futuro persiste. Venerdì, The Athletic ha riportato che l'Inter ha ripreso a interessarsi al centrocampista venticinquenne. Dopo che a giugno un'offerta di 25 milioni di euro (21,7 milioni di sterline; 28,7 milioni di dollari) era stata respinta, i campioni d'Italia hanno ora fatto sapere, tramite intermediari, di essere disposti a pagare 35 milioni di euro per Jones. Considerato che il Liverpool lo valuta circa 40 milioni di euro, sembra sempre più probabile che si raggiunga un compromesso. Essendo nell'ultimo anno di contratto e non essendoci stati progressi per un rinnovo, la separazione appare la soluzione più sensata per tutte le parti coinvolte.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 14:55 LIVE Manchester City-Inter 1-1 - 68', altri cambi tra i nerazzurri
- 14:52 De Zerbi: "Ho mandato un messaggio a Romero. Il mercato non è compito mio"
- 14:42 From UK - Jones, possibile un compromesso tra Liverpool e Inter
- 13:26 SM - L'Inter guarda in Premier League: il punto sui due nomi principali
- 13:16 Vieri, incontro con i tifosi nerazzurri a Hong Kong Fanatics Store
- 13:03 Da Bergamo - Voci dall'Albania, sì di Asllani all'Atalanta
- 12:49 Esposito-Cagliari: il giocatore non si allena, potrebbe finire fuori rosa
- 12:36 Anche l'Inter Women in campo oggi: alle 17.30 test con il Como 1907
- 12:24 Euro 2032, acquisita la documentazione su 16 stadi: via all'analisi tecnica
- 12:17 Inter, contro il City Bisseck centrale. In avanti Esposito e Iddrissou
- 12:08 UFFICIALE - Akinsanmiro è un giocatore del Monza: il comunicato
- 11:54 videoSommer sbaglia, l'USG batte ai rigori il Bruges e vince la Supercoppa
- 11:40 Corsera - Inter su Jones e Romero: nei prossimi giorni possibili sviluppi
- 11:26 Romano: "Tra Inter e Atalanta nessun discorso avanzato per Asllani"
- 11:12 The Athletic - Jones-Szoboszlai, caso risolto. Ma Inter ancora alla finestra
- 10:58 Milan, Pavlovic: "La mancata Champions fa ancora male, più fame contro le big"
- 10:43 Repubblica - L'Inter accelera per Romero, aperte anche le piste Spence e Jones
- 10:39 Bergomi: "In un mondo di negatività e critiche, Baresi metteva d'accordo tutti"
- 10:25 TS - L'Inter non mollla Romero, ma le cifre restano proibitive
- 10:10 Romano: "Jones manda segnali. Pallino di Ausilio, ma trattativa complessa"
- 09:56 FIFA, stop al progetto Forward Enterprise: Infantino fa marcia indietro
- 09:42 TS - Nuova offerta per Jones, sul tavolo 35 milioni. I dubbi di Oaktree
- 09:28 Romano: "Nessuna intesa tra Romero e il Barcellona, l'Inter conosce la richiesta del giocatore"
- 09:14 ESPN - Romero, accordo verbale Inter-Tottenham: le cifre dell'affare
- 08:59 Capello sui fratelli Baresi: "Si volevano bene, nessuna invidia tra loro"
- 08:44 CdS - Oggi il City, Esposito guida l'attacco. Mosconi al suo fianco
- 08:29 GdS - Inchiesta escort, ascoltati Barella e Dimarco: non sono tra gli indagati
- 08:14 GdS - Chivu non le manda a dire: "Servono giocatori di alto livello"
- 08:00 CdS - Jones, che feeling: lui vuole solo l'Inter, ma serve lo sconto
- 00:00 Mercato Inter, un agosto bollente
- 23:58 F. Galli: "L'Inter si muove bene. Stones può far fare un salto di qualità"
- 23:50 Dopo il mancato arrivo all'Inter, Khalaili si 'sfoga' contro... Sommer
- 23:43 La FIFA va avanti per il Mondiale a 64: si vuole decidere entro Ferragosto
- 23:29 Vieri: "Chivu sa che deve vincere sempre, ma è abituato alla pressione"
- 23:14 Serie C, Bari nel girone dell'Inter. Rastelli: "Grande rispetto per tutti"
- 23:00 Juventus, Spalletti annuncia: "Ekhator e Thuram non verranno in tournée"
- 22:45 Italiano: "Scudetto, il Milan ha un allenatore forte ma l'Inter resta in testa"
- 22:30 Voci albanesi: l'Atalanta su Kristjan Asllani, c'è l'ok del giocatore
- 22:16 Inter Primavera, domani il test amichevole contro l'Imperia (Serie D)
- 22:02 Violazione delle regole, divieto di mercato con condizionale per il Chelsea
- 21:47 Spalletti: "Maldini era il nuovo di cui aveva bisogno la Nazionale"
- 21:33 Liang Jin (Comitato Eventi Hong Kong): "Haaland? Alcune situazioni..."
- 21:18 Gvardiol: "Se Haaland fosse stato qui, sarebbe stato più divertente"
- 21:04 Haaland out, la Segretaria allo Sport: "Tanti soldi per offrirgli un té?"
- 20:50 Rico Lewis: "Stones all'Inter? Sono contento, se lo è proprio meritato"
- 20:41 L'OFC non chiude la porta alla FIFA: "Proposta da esaminare"
- 20:26 Una grande serata per Hong Kong: evento esclusivo a Cardinal Point
- 20:12 Buonfiglio: "Proporrò di ricordare Baresi all'inizio del campionato"
- 19:57 UFFICIALE - Valdepeñas è della Fiorentina: "Convinto da Borja Valero"
- 19:42 Inter U23, gli orari delle prime partite: debutto con il Catania alle 18
- 19:28 È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus e tifoso interista
- 19:13 UCL, le gare del terzo preliminare: sfida tra vecchie conoscenze interiste
- 18:58 L'annuncio del Real Betis: "Amichevole con l'Inter il 15 agosto a Bari"
- 18:44 Bergomi: "Baresi era unico. Quest'anno mi lascia tanta tristezza"
- 18:30 Stones: "Eccomi all'Inter, uno dei club più iconici del calcio mondiale"
- 18:23 Vieri e Ricci, visita nel quartier generale di BYD a Guangdong
- 18:09 Allenamento a Hong Kong davanti a 700 tifosi. Acclamati Vieri e Ferri
- 17:55 Rummenigge ricorda Baresi: "Avevo di fronte un difensore straordinario"
- 17:41 Stones nel video di IMH: "Eleganza e forza, come il marmo. Questa è la mia firma"
- 17:27 SI - Romero-Inter, accordo sull'ingaggio: cosa manca per la chiusura
- 17:13 Mauro: "Frattesi sarebbe il perfetto incursore della Juve di Spalletti"
- 16:58 AFC con UEFA e CONCACAF per proteggere il Mondiale FIFA
- 16:44 Inter-Manchester City, le quote della rivincita della sfida del 2023
- 16:30 Milan, Pavlović: "Sogno lo scudetto. Non è possibile battere l'Inter e poi perdere con le piccole"
- 16:16 Vieri: "Inter grandissima squadra, Stones acquisto importante. E sulla Champions..."
- 16:01 FIFA, si dimette il Senior Advisor di Gianni Infantino: le motivazioni
- 15:47 La FIGC dispone un minuto di silenzio prima delle amichevoli del weekend
- 15:33 Cinquegrano pronto al salto in B dopo l'esperienza con l'Inter U23?
- 15:19 Man. City, Maresca sfida l'Inter: "Opportunità per crescere e migliorare"
- 15:04 Romero, il Tottenham abbassa le pretese? L'Inter resta in corsa