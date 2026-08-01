Curtis Jones, Dominik Szoboszlai e Kostas Tsimikas sono arrivati ​​al centro di allenamento del Chicago Fire sereni e sorridenti, dopo quanto accaduto al termine dell'amichevole contro il Wrexham. Non c'era certo alcun segno di astio dopo la loro lite, avvenuta in pubblico allo Yankee Stadium di New York poco più di 36 ore prima. Jones appariva visibilmente agitato quando, dopo la partita, si è diretto a passo svelto verso Szoboszlai. Il loro acceso scambio di battute in campo è durato più di due minuti, con Jones irritato dal fatto che Szoboszlai avesse ceduto la fascia di capitano a Tsimikas anziché a lui, quando il centrocampista ungherese è stato sostituito a 13 minuti dalla fine. Tsimikas, tornato al club quest'estate dopo un prestito di una stagione alla Roma, si è unito a Szoboszlai nel tentativo di placare l'ira del prodotto del vivaio del Liverpool durante il giro d'onore successivo, ma senza successo. A un certo punto, il nazionale greco Tsimikas si è tolto la fascia da capitano e l'ha lasciata cadere a terra per la frustrazione, e Jones l'ha raccolta.

Nulla di grave

Il filmato girato dai tifosi sugli spalti è presto diventato virale online. Szoboszlai ha abilmente eluso una domanda sull'incidente durante la conferenza stampa di giovedì a Chicago. Fonti interne al club, che hanno parlato a The Athletic in forma anonima per tutelare la propria posizione, insistono sul fatto che quanto accaduto allo Yankee Stadium sia stato il tipo di alterco che si verifica frequentemente in un ambiente di alto livello, ma che di solito avviene nella riservatezza degli spogliatoi. Affermano che le divergenze sono state rapidamente risolte e che la dimostrazione di unità sul campo di allenamento di venerdì lo conferma.

Compromesso?

Tuttavia, non è stata una bella figura e il fatto che le emozioni fossero così forti riguardo a chi dovesse essere il capitano negli ultimi minuti di un'amichevole pre-campionato contro una squadra di Championship la dice lunga sulla situazione attuale di Jones. L'incertezza sul suo futuro persiste. Venerdì, The Athletic ha riportato che l'Inter ha ripreso a interessarsi al centrocampista venticinquenne. Dopo che a giugno un'offerta di 25 milioni di euro (21,7 milioni di sterline; 28,7 milioni di dollari) era stata respinta, i campioni d'Italia hanno ora fatto sapere, tramite intermediari, di essere disposti a pagare 35 milioni di euro per Jones. Considerato che il Liverpool lo valuta circa 40 milioni di euro, sembra sempre più probabile che si raggiunga un compromesso. Essendo nell'ultimo anno di contratto e non essendoci stati progressi per un rinnovo, la separazione appare la soluzione più sensata per tutte le parti coinvolte.