Primo test internazionale di livello per l’Inter durante la tournée asiatica. Oggi, alle 13.30 italiane, i nerazzurri affronteranno il Manchester City al Kai Tak Stadium di Hong Kong. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn. Per il City sarà anche la prima gara con Enzo Maresca in panchina. Dopo le iniziali prove estive, il livello dell’avversario obbligherà Cristian Chivu a presentare una formazione più strutturata, pur conservando diversi giovani da utilizzare nella seconda parte dell’incontro.

Pio Esposito riferimento offensivo

Come scrive Il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe affidare nuovamente il peso dell’attacco a Francesco Pio Esposito. Il centravanti sarà affiancato dal talento Mattia Mosconi, uno dei giovani che maggiormente si è messo in evidenza durante la preparazione. Proprio il reparto offensivo è quello maggiormente condizionato dalle assenze. Chivu non dispone ancora di tutte le proprie punte e dovrà quindi adattare uomini e soluzioni contro una formazione abituata a controllare il gioco e a mantenere ritmi elevati.

Bonny e Calhanoglu lavorano a parte

Ange-Yoan Bonny non dovrebbe essere impiegato dall’inizio. L’attaccante, così come Hakan Calhanoglu, ha svolto un programma differenziato nell’ultima seduta e sarà valutato dallo staff tecnico. Più avanti nella preparazione appare invece Petar Sucic. Il centrocampista croato si è allenato regolarmente con il gruppo e dovrebbe trovare spazio nel corso della partita. Il confronto servirà per verificare la tenuta della nuova Inter contro un avversario di alto livello. Riflettori soprattutto su Esposito, chiamato a confermare personalità, presenza fisica e capacità di sostenere l’attacco anche nelle partite più impegnative.