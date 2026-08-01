Fabrizio Romano interviene sulle numerose indiscrezioni che stanno accompagnando il futuro di Cristian Romero. L’esperto di mercato, attraverso il proprio canale YouTube, ha chiarito soprattutto la posizione del difensore argentino rispetto al Barcellona.

Romero non aspetta il Barcellona

Nelle ultime ore sono circolate versioni differenti, secondo le quali il Cuti avrebbe già scelto il club catalano o starebbe aspettando una sua proposta. Romano ha però smentito l’esistenza di accordi o promesse. "Romero in questo momento non ha nessun patto col Barcellona", ha spiegato. Una situazione diversa rispetto a quella vissuta da João Cancelo, che prima del proprio trasferimento aveva deciso di attendere esclusivamente i blaugrana.

Il Barça deve prima vendere

Il Barcellona non ha ancora stabilito con certezza se acquistare un nuovo difensore centrale. Un eventuale investimento dipenderà dalle uscite e, anche in quel caso, Romero non sarebbe necessariamente l’unico nome preso in considerazione. Per questo motivo, il giocatore non starebbe aspettando una chiamata precisa dalla Spagna e rimarrebbe disponibile a valutare altre destinazioni.

L’Inter continua a trattare

Il club nerazzurro resta interessato al centrale del Tottenham e continua a lavorare per capire se esistano le condizioni economiche per completare l’operazione. Le indiscrezioni sull’ingaggio richiesto dall’argentino sono state molto differenti, ma non risulterebbe ancora raggiunto alcun accordo definitivo. Da una settimana i nerazzurri conoscono la richiesta del classe '98 che è lo stesso stipendio percepito attualmente in Inghilterra, da 6,5 milioni netti.. La trattativa rimane quindi aperta, senza però garanzie sulla conclusione. L’Inter dovrà trovare un’intesa con il Tottenham e definire le condizioni contrattuali con Romero, mentre il Barcellona resta soltanto una possibilità e non una destinazione già scelta.