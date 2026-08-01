Se in Albania c'è chi considera la trattativa in fase avanzata, in Italia si registra più di un freno a mano tirato verso su. Kristjan Asllani all'Atalanta non è un'operazione così concreta, nonostante qualcosa sembra poter esserci. Ne parla anche Prima Bergamo, che si focalizza sul maercato in entrata dei bergamaschi e, per il centrocampo, cita anche il classe 2002 in uscita dall'Inter.
Il nome di Ardon Jashari del Milan rimane quello più 'caldo', anche se dall’Albania è rimbalzata la voce che vorrebbe l’Atalanta molto vicina ad Asllani dell’Inter. Sarebbe un’operazione da circa 11 milioni di euro (bonus compresi) e il giocatore pare abbia già dato il suo ok al trasferimento.
Sezione: Mercato / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 13:03
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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