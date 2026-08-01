Kamaté, quale futuro? Il Palermo sembrava essere una pista quasi definitivamente scartata, ma l'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia riferisce che potrebbe riaprirsi. O quantomeno la situazione sarebbe la seguente: il calciatore dell'Inter resta tra i profili monitorati. Il Palermo, secondo il quotidiano, ha già una base d’intesa con il club nerazzurro, ma manca ancora il via libera del calciatore, che al momento non sembra orientato ad accettare il trasferimento.

Sezione: Mercato / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 16:10
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione