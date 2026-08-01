Continuano incessanti i pettegolezzi in merito ad un possibile - seppur complicato - approdo di Curtis Jones alla corte dell'Inter. A più riprese, svariate fonti - britanniche e non - hanno evidenziato come il centrocampista inglese avrebbe manifestato l'intenzione di cambiare aria e di trasferirsi nel Belpaese, e in particolare di sposare il progetto tecnico dei Campioni d'Italia. A contrastare la trattativa è però il Liverpool, detentore del cartellino del classe 2001. Il diretto interessato - in scadenza di contratto nel 2027 - viene valutato dai Reds intorno ai 40 milioni di euro, cifrà che attualmente non è mai stata lambita dai milanesi. Dal canto proprio, la compagine britannica ha dimostrato di non temere la possibilità che il proprio giocatore si svincoli tra un anno. Il messaggio sembra chiaro: piuttosto che "svenderlo", il ragazzo saluta a parametro zero". Tuttavia, starebbero arrivando alcune voci da Oltremanica che potrebbero risultare quantomeno rassicuranti per il popolo interista.

Curtis Jones pronto a forzare la mano con il Liverpool

Stando a quanto riportato da Team Talk, il diretto interessato starebbe cercando di forzare la mano per convincere la compagine di Anfield Road ad allentare la presa e permettergli di strasferirsi in Serie A. La stessa fonte, in particolare, menziona il fatto che la squadra allenata da Iraola potrebbe realmente ammorbidire la propria posizione anche a seguito del diverbio verificatosi tra Jones e il compagno di squadra Szoboszlai. Tutti questi elementi sembrerebbero indicare una fiducia crescente per il club di viale Liberazione. Non resta che pazientare in attesa di ulteriori sviluppi.