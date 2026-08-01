Giornata di grande partecipazione a Hong Kong, dove Christian Vieri ha incontrato i tifosi nerazzurri in un Meet & Greet organizzato presso il Fanatics Store di Hysan Place, nel cuore di Hong Kong Island.

Oltre 150 i presenti, soci degli Inter Club e giocatori delle Inter Academy, protagonisti di un evento che ha confermato il forte legame tra il Club e la sua community internazionale. A rendere ancora più speciale l’atmosfera, l’esposizione dei trofei dello Scudetto e della Coppa Italia, accolti con entusiasmo dai tifosi.

Vieri si è intrattenuto a lungo con tutti i partecipanti, firmando autografi e posando per le foto in un clima di grande disponibilità e coinvolgimento. Numerose le maglie nerazzurre indossate dai presenti, in particolare quelle degli anni Duemila legate proprio all’ex attaccante, oltre alle più recenti: un dettaglio che non è passato inosservato, con la Legend che ha scherzato con i tifosi per la sorpresa nel vedere così tante sue maglie ancora protagoniste.

Presenti i due club locali, Inter Club Hong Kong e Inter Club Hong Kong Amala, affiancati da una rappresentanza internazionale composta da soci degli Inter Club Great China, Beijing, Japan, Indonesia e Interisti Indonesiani, a testimonianza della dimensione globale della passione interista. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra il Club e Fanatics, confermando l’impegno condiviso nello sviluppo dell’esperienza dei tifosi e nella diffusione del brand nerazzurro a livello globale. Un momento di condivisione e appartenenza che ha unito generazioni e provenienze diverse, nel segno dei colori nerazzurri.