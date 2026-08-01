Il Vasco da Gama è interessato a Facundo Colidio, che ha vissuto un'esperienza piuttosto fugace con la maglia dell'Inter a livello giovanile. Il club brasiliano, riporta il giornalista German Balcarce, non ha ancora presentato un'offerta formale per l'acquisto del cartellino dell'attaccante classe 2000 ma l'interesse è confermato.

Va ricordato che un eventuale trasferimento farebbe la gioia anche dei nerazzurri dall'altra parte del mondo, perché il River Plate detiene il 90% dei diritti sul giocatore, mentre l'Inter, come da accordi, è proprietaria del 10% derivante da un'eventuale futura cessione superiore a 4 milioni di euro. Il giocatore è arrivato a Buenos Aires a luglio 2023 per 4,6 milioni di euro.