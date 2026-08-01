Con l'inizio odierno del mese di agosto, ecco che il calciomercato entra sensibilmente nel vivo. E anche il mercato nerazzurro, nella fattispecie. Si sa: le mosse sono imprevedibili e possono presentarsi occasioni irrinunciabili, da cogliere senza nemmeno battere ciglio. L'Inter si concentrerà sicuramente sul settore destr del campo: lì serve un titolare per sostituire Dumfries. E in mezzo al campo il mirino resta sempre su Curtis Jones: Chivu ha chiesto espressamente lui. Vedremo se il tempo sarà dalla parte dei nerazzurri o meno.