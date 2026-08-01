Anche il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla del calciomercato dell'Inter. I nerazzurri hanno tre priorità sul mercato, ormai ben chiare: un difensore centrale, un centrocampista centrale diverso da quelli già in rosa e un esterno destro. Se per quest'ultima necessità non è ancora stato individuato il profilo giusto dopo il mancato arrivo, per motivi diversi, di Khalaili e Palestra, ben più chiare sono le idee per difensore e centrocampista.

Nel primo caso, il nome è quello del Cuti Cristian Romero. Le trattative, secondo quanto riportato, avanzano, con la ricerca dell'accordo che entrerà nel vivo nei prossimi giorni. Per il centrocampo, invece, il nome è quello di Curtis Jones. Il giocatore piace, e tanto, a Cristian Chivu, con la richiesta del Liverpool che sarebbe di 35 milioni di euro. Anche qui, nei prossimi giorni, potrebbero esserci nuovi sviluppi.