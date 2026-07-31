Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Filippo Galli ha elogiato l'arrivo di John Stones all'Inter: "I nerazzurri si mettono in rosa un giocatore pronto, di grande esperienza e quindi rafforzi la difesa. Ne aveva bisogno dopo che qualche giocatore è venuto a mancare per le questioni anche di età e quindi per necessità di cambiare. Poi Stones è avanti anche lui negli anni ma Stones credo che sia davvero quel giocatore che ti può far fare un salto di qualità. Per quanto riguarda l'esterno, Andy Diouf è un giocatore che può dare imprevedibilità, può essere forte nell'uno contro uno, è un giocatore che è meno prevedibile e quindi quando un giocatore non è così prevedibile, non è così schematico e può diventare un dubbio anche per gli avversari. Un problema per gli avversari e può essere una risorsa per la propria squadra".

In conclusione, secondo l'ex difensore del Milan, "l'Inter si sta muovendo bene, magari un po' tutti lo stanno facendo in maniera rallentata, abbiamo sempre negli occhi tutti quelli che sono i grandi affari che arrivano dalla Premier e Liga. Piano piano insomma il campionato è vero che si sta avvicinando però mi sembra che tutti vadano un po' a rilento ma stiano mettendo i vari tasselli al posto giusto".