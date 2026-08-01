Non solo Curtis Jones. L’Inter segue ancora anche Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham. L’arrivo di Stones permette ai nerazzurri di affrontare l’operazione senza fretta, ma il costo resta proibitivo: gli Spurs, ribadisce Tuttosport, continuano a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire l'argentino. Per finanziare Jones e Romero saranno quindi necessarie alcune cessioni. Resta inoltre da colmare il vuoto lasciato sulla fascia destra dalla partenza di Denzel Dumfries.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 01 agosto 2026 alle 10:25
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture