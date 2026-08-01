L’arrivo di John Stones rappresenta soltanto il primo passo del mercato dell’Inter. Cristian Chivu apprezza il nuovo difensore inglese, ma attende altri rinforzi capaci di elevare ulteriormente la qualità della squadra. "La società sa come la vedo. Credo che l’Inter sia competitiva, ma se si vuole fare un salto di qualità ed essere più forti occorre inserire giocatori di alto livello", ha dichiarato il tecnico alla vigilia dell’amichevole contro il Manchester City.

Jones resta il grande obiettivo

Stones aggiungerà esperienza, personalità e carisma alla difesa. "Era un’occasione da cogliere", ha spiegato Chivu, facendo però capire che la rosa presenta ancora alcune lacune. Il principale obiettivo resta, però, Curtis Jones, che avrebbe già manifestato la volontà di trasferirsi all’Inter. Il Liverpool, però, continua a chiedere circa 40 milioni di euro per un centrocampista con il contratto in scadenza nel 2027. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Prima servono alcune cessioni

L’eventuale assalto a Jones dipenderà soprattutto dalla partenza di Frattesi. Anche il futuro di Pavard sarà determinante per riaprire concretamente la pista Cristian Romero, ancora seguito nonostante l’arrivo di Stones. L’Inter cerca inoltre un nuovo esterno destro. Tra i profili valutati resta quello di Djed Spence, anche se il Tottenham potrebbe decidere di trattenerlo.

Oggi il test contro il City

Chivu invita alla pazienza: "La finestra di mercato è ancora lunga". Intanto i nerazzurri affronteranno il Manchester City di Enzo Maresca nel primo test della tournée asiatica, utile per valutare la condizione del gruppo e individuare le priorità per agosto.