Il gradimento espresso da Curtis Jones per l’arrivo di John Stones rappresenta un nuovo segnale del legame costruito con l’Inter. Il centrocampista inglese e il club nerazzurro si erano già promessi lo scorso gennaio, ma i tempi ridotti e i numerosi incastri impedirono di completare l’operazione. La situazione è cambiata durante l’estate. Con il contratto di Jones in scadenza nel 2027, la soluzione del prestito non è più praticabile e il Liverpool continua a valutare il cartellino circa 40 milioni di euro.

Come scrive Il Corriere dello Sport oggi in edicola, i primi sondaggi nerazzurri, impostati su cifre inferiori, non hanno aperto spiragli. Marotta e Ausilio hanno quindi scelto di aspettare agosto, confidando che i Reds possano ridurre le pretese per evitare di avvicinarsi alla scadenza contrattuale.

Jones vuole soltanto l’Inter

Il centrocampista ha respinto l’interesse del Nottingham Forest e non ha cambiato idea neppure dopo l’apertura del nuovo tecnico Iraola a una possibile permanenza. Jones vuole l’Inter e attende che il club crei lo spazio necessario. Dopo la partenza di Akinsanmiro, dovranno essere trovate sistemazioni anche per Massolin e soprattutto Frattesi. Solo allora potrà partire l’affondo decisivo.

Chivu aspetta il salto di qualità

Cristian Chivu considera Jones un elemento capace di alzare il livello tecnico della squadra. Restano però da completare anche altre operazioni: serve un esterno destro, mentre la pista Romero rimane viva. Per il difensore argentino occorrono nuovi incastri con il Tottenham e la possibile cessione di Pavard. Agosto sarà quindi il mese delle decisioni: Jones resta il grande obiettivo, ma prima bisognerà liberare spazio e risorse.