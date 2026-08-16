A pochi istanti dal fischio d'inizio della gara di Coppa Italia contro il Mantova, in casa Lazio ha parlato Mattia Zaccagni, che si è subito espresso sul nuovo compagno di squadra Davide Frattesi: "Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l'ha percepito subito", ha detto a LazioStyleChannel. Ancora Zaccagni: "Siamo carichi di iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie. Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi".