L'Inter farebbe un'ottima mossa prendendo Curtis Jones. A dirlo è Massimo Marianella, telecronista di Sky Sport, che segue da anni il calcio inglese: "Jones è il giocatore giusto per completare qualsiasi reparto di centrocampo, che sia dell'Inter o di un'altra squadra - il pensiero del giornalista sul classe 2001 inglese -. E' il tipico giocatore che vedi poco, magari ti riempie poco l'occhio, ma che senti tanto perché è estremamente duttile. Con i Reds, ha giocato nei tre ruoli in mezzo al campo, ma ha fatto anche l'esterno d'attacco e il terzino destro. Un giocatore più completo di così è difficile trovarlo. Non è una superstar, ma lo vorrei sempre nella mia squadra".
Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 19:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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