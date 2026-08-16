Non c'è storia al Benito Stirpe di Frosinone: la formazione ciociara batte 4-1 la Juve Stabia con una prova convincente. Apre le marcature Kvernardze dopo 20'. Al 29' il raddoppio porta la firma di Cichella, mentre il tris arriva grazie a Raimondo. Gli stabiesi accorciano con Candellone, ma ancora lo scatenato Kvernadze archivia la pratica siglando la doppietta personale. Successo del Genoa contro l'Ascoli: Silipo porta avanti a sorpresa i marchigiani, ma il Grifone reagisce con Marcandalli, Baldanzi e Colombo. Nel finale c'è anche spazio per Havel.

Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 20:39
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione