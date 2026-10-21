L'esterno d'attacco albanese classe 2008, Alen Vukaj, ha parlato ai giornalisti presenti al termine del successo dell'Inter Primavera contro lo Shakhtar Donetsk: "E' stata una bella partita, l'abbiamo approcciata bene e abbiamo giocato di squadra. Sono contento della vittoria e dobbiamo continuare così".

Ci vuoi raccontare le emozioni del primo gol in Youth League?

"Ringrazio il mister per la fiducia, grande emozione il primo gol in Youth League".

In che condizioni arrivate al grande impegno in campionato?

"Fiduciosi dopo questo successo e puntiamo a vincere".