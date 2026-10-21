Il tecnico dell'Inter Primavera, Bigica, ha parlato ai giornalisti presenti dopo il successo contro lo Shakhtar Donetsk: "Ottima vittoria per il morale della squadra, avevamo già fatto buone prestazioni nelle precedenti partite, raccogliendo di meno. Oggi gara attenta e concentrata, tecnicamente pulita. Siamo stati bravi nella riaggressione e nelle ripartenze".
Una volta arrivato il 2-0, c'è stata una sensazione di accortezza da adottare, considerando le rimonte subite?
"Gliel'ho fatto notare ai ragazzi. Una squadra come la nostra non può farsi rimontare sempre, dando condizione all'avversario di prendere fiducia. Dobbiamo essere più concreti noi, crescendo sul piano mentale. Il risultato è quel che conta e in un campionato che forma il piano caratteriale c'è bisogno che i ragazzi facciano una crescita mentale".
Oggi si è visto il rientro di calciatori che mancavano da tempo...
"Vukaj è un ragazzo che si impegna molto in allenamenti. E' stato bravo a sfruttare le occasioni che gli sto dando. C'è grande sinergia tra noi e l'U23. Mi dà la possibilità finalmente di avere titolari che finora non ho avuto. Ne abbiamo ancora 4 fuori e spero di recuperarli il prima possibile".
Niccolò Anfosso
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