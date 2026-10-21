Filippo Cerpelletti, centrocampista che si divide tra Inter U20 e U23, è il protagonista odierno del Matchday Programme. Tecnico e dinamico, è nato il 19 giugno 2007 a Gardone Val Trompia ed è entrato nel settore giovanile dell’Inter nel 2015, completando tutta la trafila nerazzurra. Capitano e punto di riferimento della Primavera nel 2025/26, ha collezionato 47 presenze stagionali e conquistato la Supercoppa contro il Genoa. Il 10 ottobre ha debuttato tra i professionisti con l’Inter U23 nella sfida contro il Savoia.
Ricordi e ispirazione
"Il primo campo da calcio in cui ho giocato è quello del mio paese, ovvero quello della polisportiva oratorio Marcheno. Ricordo il primo gol che ho segnato, ero piccolissimo: giocavamo contro una squadra rivale del mio paese e mi ricordo che ero sulla linea di fondo vicino al calcio d’angolo. Ricordo come se fosse ieri il primo giorno all'Inter, sono passati 11 anni ma l'emozione è stata incredibile. In quel momento ho capito che il calcio sarebbe stato la mia strada. I giocatori dell'Inter a cui mi sono ispirato di più sono Cambiasso e Calhanoglu, mentre da bambino ammiravo Iniesta".
La prima da pro
"Il mio momento più significativo in nerazzurro è stato la vittoria della Supercoppa Primavera nella stagione 2025/26. Da professionista ho esordito quest'anno contro il Savoia, è stata una giornata importantissima per me, speciale nonostante la sconfitta. La mia mentalità è la caratteristica che più mi sta aiutando a crescere: all'Inter ho imparato subito il rispetto e la responsabilità di indossare una maglia così importante".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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