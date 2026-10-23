Meno impegni del solito nel weekend delle giovanili nerazzurre. Le rappresentative dell'Inter in campo tra domenica e lunedì saranno solo tre. A seguire il programma pubblicato dal club attraverso il proprio sito ufficiale:

UNDER 20 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 8ª giornata: Inter-Parma - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Lunedì 26 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 8ª giornata: Parma-Inter - Mutti Training Centre, Collecchio (PR)

UNDER 17 Domenica 25 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Venezia-Inter - CS Taliercio, Venezia.

Udinese amara

Nel frattempo, ieri si sono disputate due partite:

UNDER 16 Giovedì 22 ottobre - Campionato, 7ª giornata: Inter-Udinese 0-1

UNDER 15 Giovedì 22 ottobre - Campionato, 7ª giornata: Inter-Udinese 1-3

Sezione: Giovanili / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 20:41
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.