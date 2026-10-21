L'Inter Primavera conquista la propria prima vittoria stagionale in Youth League contro i pari età dello Shakhtar Donetsk per 2-0 cancellando lo spauracchio di una nuova rimonta dopo essere stati in vantaggio per due reti a zero. In un primo tempo teso e con poche emozioni dove comunque i nerazzurri hanno saputo gestire il palleggio in maniera determinante, a sbloccare la partita è Vukaj, abile a sfruttare uno svarione difensivo della difesa ucraina. Il secondo tempo è un dominio pressoché totale da parte dei ragazzi di Bigica, i quali spingono con costanza fino a trovare il raddoppio con la firma di Carrara. Da lì in poi, normale amministrazione per i giovani interisti, i quali consolidano il pareggio e portano a casa il risultato pieno.

INTER (4-3-3): 1 Galliera; 2 Lissi (dal 72' Evangelista), 4 Donato, 6 Peletti, 3 Sorino (dall'80' Franchi); 8 D'Agostino, 5 Cerpelletti, 7 Grisoni Fasana (dal 53' Putsen); 10 El Mahboubi (dal 72' Moressa), 9 Carrara, 11 Vukaj (dall'80' Rocca). A disposizione: 12 Farronato, 13 Evangelista, 14 Breda, 15 Rocca, 16 La Torre, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 Franchi, 20 Matarrese. Allenatore: Emiliano Bigica.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): 12 Chympoiesh; 8 Shukalovych (dal 62' Pylypiuk), 14 Mylokost, 4 Kostiuk, 5 Kaliuzhnyi; 18 Derykon (dal 77' Voloshko), 23 Chornenkyi, 10 Tiutiunov; 7 Petruk (dal 62' Kuryachyi), 17 Harmash 17 (dal 77' Tverdokhlib), 11 Zubriy (dall'82' Safonov). A disposizione: 1 Torkhov, 30 Kicha, 6 Voloshko, 19 Tverdokhlib, 20 Safonov, 21 Sereda, 22 Pylypiuk, 24 Verhun, 26 Kuriachyi. Allenatore: Oleksiy Byelik.

MARCATORI: Vukaj (I) al 45+1 e Carrara (I) al 75'.

ARBITRO: Damina Kos (POL)

ASSISTENTI: Bartosz Heinig - Artur Zakrzewski (POL)

IV Ufficiale: Giovanni Ayroldi (ITA)

Ammoniti: Cerpelletti (I) al 17', Galliera (I) al 19', Mylokost (SD) al 30', Lissi (I) al 43'.

RIVIVI QUI IL LIVE DELLA PARTITA

17.52 - FINISCE QUI! PRIMA VITTORIA EUROPEA STAGIONALE PER I NERAZZURRI!

90' - Iniziano i 5' di recupero.

82' - Ultimo cambio per gli ospiti: fuori Zubriy e dentro Safonov.

80' - Ultimi due cambi per l'Inter: fuori Vukaj e Sorino e dentro Rocca e Franchi.

77' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Harmash e Derykon, dentro Tverdokhlib e Voloshko.

75' - GOL!!!!! Inserimento vincente di Evangelista che riesce a recuperare il pallone a ridosso della linea di fondo e a trasformarlo in un prezioso assist (sbattendo successivamente sui cartelloni pubblicitari, ndr) per il tiro al volo vincente da centro area di Carrara. 2-0!

72' - Doppio cambio Inter: fuori El Mahboubi e Lissi e dentro Evangelista e Moressa.

70' - Conclusione potente di Cerpelletti da fuori area che viene impattata dalla difesa ucraina e deviata in corner.

65' - DOPPIA OCCASIONE RAVVICINATA PER IL RADDOPPIO INTERISTA! Discesa poderosa di Sorino che serve il rimorchio perfetto di D'Agostino che però viene disinnescato da Chympoiesh. Sul successivo calcio d'angolo, El Mahboubi calcia alto pur essendo ben appostato sul secondo palo.

62' - Doppio cambio per gli ucraini: escono Shukalovych e Petruk ed entrano Pylypiuk e Kuriachyi.

60' - Potente tiro-cross di Shukalovych dai limiti dell'area di rigore che va a spegnersi oltre la linea di fondo.

54' - Cross ben calibrato da El Mahboubi che trova Carrara ben appostato a centro area pronto a colpire di testa: icornata che termina alta.

53' - Primo cambio per i nerazzurri: fuori Grisoni Fasana e dentro Putsen.

48' - Subito pericoloso Zubriy che, lanciato da Derykon, trova il tempo per la conclusione a giro che esce di poco dallo specchio.

17.01 - AL VIA IL SECONDO TEMPO!

17.00 - Le squadre rientrano in campo.

16.46 - CON LA RETE INTERISTA SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO!

45+1' - GOL!!!!! La sblocca Vukaj: pasticcio difensivo tra Mylokost e il portiere Chympoiesh che si scontrano tra di loro lasciando la porta sguarnita e permettendo all'albanese di trovare il pallonetto vincente. 1-0!

45' - Segnalato 1' di recupero.

43' - Netta trattenuta di Lissi ai danni di Tiutiunov lanciato in ripartenza e giallo inevitabile.

39' - Continua il pressing dei nerazzurri alla ricerca del pertugio utile a colpire gli avversari.

34' - Anticipo salvifico di Zubriy, lesto a frapporsi sulla linea per la conclusione ravvicinata di El Mahboubi e a guadagnandosi successivamente il fallo a favore.

31' - I nerazzurri provano ad alzare i ritmi della partita e a schiacciare gli avversari.

30' - Ammonito l'ucraino Mylokost che stende Carrara a centrocampo.

22' - Errore dell'arbitro che, scorrettamente, non sanziona con un calcio di rigore un'uscita avventata di Galliera su Harmash, il quale anticipa il portiere nerazzurro venendo successivamente abbattuto. Rischio enorme per i ragazzi di Bigica.

21' - Primo squillo da parte degli ucraini: Derykon calcia da fuori area ma senza creare pericoli per i nerazzurri.

19' - Giallo anche per il portiere Galliera, reo di aver allontano il pallone per ritardare la battuta di una rimessa laterale avversaria.

17' - Il primo giallo della sfida lo raccoglie Cerpelletti per un intervento scomposto a centrocampo su Zubriy.

13' - È ancora El Mahboubi a tentare la giocata vincente, stavolta impattando di testa un preciso angolo battuto da Sorino. Il marocchino, tuttavia, non aggiusta la mira e spedisce sul fondo.

10' - El Mahboubi prova a colpire con la maledetta da punizione appena fuori area senza tuttavia riuscire a imprimere forza al pallone: sfera tra le braccia del portiere.

6' - Sorino prova la soluzione personale mancina appena entrato in area trovando la deviazione della difesa ucraina. Il pallone si impenna venendo colpito al volo - in maniera sporca - da D'Agostino: risposta un po' incerta ma efficace del portiere Chympoiesh.

2' - Cerpelletti prova a sorprendere la difesa ucraina con una punizione pennellata dalla sinistra che va però a spegnersi sul fondo.

16.00 - FISCHIO D'INIZIO A INTERELLO!

15.55 - Le squadre scendono in campo: manca pochissimo al fischio d'inizio!

Neanche il tempo di tirare il fiato che l'Inter Primavera sarà chiamata ad un nuovo impegno in campo europeo. Dopo il pareggio in rimonta subito in trasferta contro la Lazio, la compagine di Emiliano Bigica torna a disputare la Youth League in occasione della 3ª giornata del torneo europeo giovanile. Avversario di turno sarà lo Shakhtar Donetsk, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate (contro AEK Atene e PSV, ndr) e dunque bisognoso di raccogliere i primi punti del proprio torneo. Ambizioni pressoché identiche per i nerazzurri, i quali, dopo essere caduti contro i talentissimi del Real Madrid per 3-0, hanno raccolto un amaro pareggio per 1-1 contro i belgi del Club Brugge. L'incontro odierno contro gli ucraini presso il KONAMI Football Centre di Milano sarà dunque la ghiotta occasione per i meneghini di mettere in cascina la prima vittoria del torneo.