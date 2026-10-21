L'Inter Primavera festeggia la prima vittoria stagionale in Youth League grazie al 2-0 maturato contro gli ucraini dello Shakhtar Donetks. In una partita segnata dal netto predominio dei nerazzurri, a decidere la sfida sono i sigilli - uno per tempo - firmati da Vukaj e Carrara. Di seguito sono riportati i promossi e i bocciati tra le fila nerazzurre.

UP

VUKAJ - Il primo gol del calciatore albanese in Youth League è di una delicatezza molto prelibata. Al netto dello svarione difensivo commesso dagli ucraini che ha favorito il suo morbido pallonetto, il classe 2008 gioca bene in proiezione offensiva, sfoggia buone qualità balistiche e lascia intravedere un buon margine d'intesa con il compagno di reparto Carrara.

EVANGELISTA - Come entra in campo, lascia subito il segno... sia sulla partita che sui cartelloni pubblicitari di Interello. Al primo pallone toccato, il classe 2009 raccoglie dall'immondizia un pallone che sembrava destinato a perdersi sul fondo e lo trasforma nel preziosissimo assist per il 2-0. Nell'occasione, dimostra anche una tenuta fisica non irrilevante, visto il rovinovo colpo preso andando ad impattare contro i cartellini pubblicitari per la "troppa" foga agonistica.

DOWN

LISSI - Forse il meno brillante del lotto interista, spreca nel primo tempo un giallo inutile per fermare Tiutiunov pur avendo modo di temporeggiare visto il raddoppio di Peletti. Poca lucità da parte sua in una situazione non pericolosa.