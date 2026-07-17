Bisognerà aspettare la settimana prossima, quando sarà finita l'avventura al Mondiale con la Nazionale inglese, per capire come si evolverà la trattativa tra l'Inter e il Tottenham per Djed Spence. La conferma arriva da Fabrizio Romano che ribadisce come i costi dell'operazione si preannunciano parecchio alti rispetto ai 30 milioni di cui si parla in questi giorni, anche in virtù dell'ottimo torneo disputato dall'ex giocatore del Genoa. I tempi non hanno aiutato, grazie ai Mondiali ha visto aumentare la sua valutazione con gli Spurs che potranno alzare la posta portando la richiesta a 40 milioni di euro. Servirà un investimento come quello previsto per Marco Palestra rispetto ai 25 stanziati per Anan Khalaili per poter provare a strappare giocatori come lui o Guela Doué ai rispetti club.